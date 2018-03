Innsbruck – In einer Innsbrucker Studentenunterkunft kam es am Dienstag zu einem Wasserschaden. Der Hausmeister wollte deshalb eine Wohnung begutachten und staunte nicht schlecht, als er dort auf eine Hanfplantage stieß. Er meldete seinen Fund der Polizei. Daraufhin fanden die Beamten eine professionelle Zuchtanlage vor und stellten 26 blühende Hanfpflanzen sicher. Der 30-jährige Besitzer gab an, auch im letzten Jahr bereits gezüchtet zu haben. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)