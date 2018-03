Toller Job, gutes Einkommen – und trotzdem lief die Gedankenwelt eines bislang völlig unbescholtenen 35-Jährigen nicht ganz rund. So war der Angestellte von seiner Firma mit einer Kreditkarte ausgestattet worden, um damit Zahlungen im Geschäftsverkehr und Reiseaufwendungen begleichen zu können. Ende des Jahres war dann aufgefallen, dass Aufwendungen aller Art im letzten halben Jahr eine ungewöhnliche Höhe erreicht hatten. Die Revision benötigte nicht lange, um Ausgaben in Höhe von 28.045 Euro zu belegen, die in 92 Buchungsfällen mit der Firma rein gar nichts zu tun hatten. Eine fristlose Entlassung folgte. Gestern am Landesgericht drohten dem wegen Untreue Angeklagten drei Jahre Gefängnis. Der zutiefst Geläuterte erschien aber trotzdem ohne Verteidiger und machte vor Strafrichter Norbert Hofer auch alleine alles richtig. So reiht­e sich an ein unumwundenes Geständnis bereits eine Teilschadensgutmachun­g. Auch sonst stand der Angeklagte schon wieder mit beiden Beinen im Leben. Als Motiv für die Privatzahlungen mit Firmenkarte nannte der Angeklagte Engpässe beim Hausbau, die er so überbrücken wollte. Richter Hofer wollte den Geständigen nicht weiter vom guten Weg abbringen und verhängte zur Hälfte bedingte 4000 Euro Geldstrafe: „Ihr Verhalten nach der Tat ist mehrfach mildernd, aber zuvor haben Sie die Vertrauensstellung innerhalb Ihres Arbeitsverhältnisses ziemlich übel missbraucht!“

Unbedarft präsentierte sich gestern ein wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger angeklagter Tiroler gestern vor Richterin Sandra Presslaber. Dieser hatte der 37-Jährige versichert, dass er keinesfalls über das technische Wissen verfüge, um sich kinderpornografisches Material auf den Computer zu laden. Verteidiger Alfred Witzlsteiner brachte zudem vor, dass sein Mandant über dessen Hobby öfters Daten von fremden USB-Sticks einspielen müsse und die Dateien eventuell so auf den Laptop geraten sein könnten. So etwas konnte auch EDV-Sachverständiger Josef Weisskopf nicht hundertprozentig ausschließen, wies aber darauf hin, dass hier Daten bewusst abgespeichert worden waren. „Kinderpornografie ist eine Schweinerei!“, beteuerte der 37-Jährige in Anwesenheit seiner Mutter. Für Richterin Presslaber bestand aber „absolut kein Zweifel“ an der Täterschaft. Vier Monate bedingte Haft und 4080 Euro Geldstrafe ergingen nicht rechtskräftig. (fell)