Innsbruck – Eine vermeintliche Schnupperpraktikantin hat sich in zwei Innsbrucker Zahnarztpraxen am Zahngold bedient und damit erheblichen Schaden angerichtet. Die junge Frau stellte sich in den Praxen, die sich im selben Gebäude befinden, vor und gab an, sich für einen „Schnuppertag“ zu interessieren.

So verbrachte die Unbekannte am 12. März einige Stunden in der ersten Praxis, tags darauf einen ganzen Tag in der zweiten. Erst an diesem Mittwoch bemerkten die Zahnärzte das Fehlen des Zahngoldes. Offenbar hatte die junge Frau, die sich laut Polizei an der Arbeit der Ärzte überaus interessiert gezeigt hatte, jeweils eine Dose mit Zahngold aus den Räumlichkeiten gestohlen, zu denen nur die jeweiligen Mitarbeiter Zugang haben.

Name und Telefonnummer der Frau erwiesen sich als falsch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)