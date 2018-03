In der Nacht auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Innsbrucker Innenstadt ein. Die Täter knackten das Schloss der Eingangstür und gelangten so in der Verkaufsraum. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro konnten sie unerkannt fliehen. (TT.com)