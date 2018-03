Längenfeld – Ein Dieb schlich sich am Mittwoch zwischen 16 und 22 Uhr in eine Personalunterkunft in Längenfeld und durchsuchte ein Zimmer. Er Unbekannte durchwühlte den Raum und stahl in Folge Bargeld in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages, das in einer Toilettentasche versteckt aufbewahrt war. Die Polizei Sölden bittet unter Tel. 059133/7108 um Hinweise. (TT.com)