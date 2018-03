Watford – Ein 19-Jähriger soll in Zehntausenden E-Mails mit Bomben-Explosionen an britischen Schulen gedroht haben. Die Polizei nahm den Mann am Mittwochabend in Watford nordwestlich von London fest. Die E-Mails hatten zur Schließung Hunderter Schulen geführt.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde NCA (National Crime Agency) ging von dem 19-Jährigen keine ernsthafte Gefahr aus. Dennoch nehme man den Fall sehr ernst. Dem mutmaßlichen Täter wird unter anderem Erpressung vorgeworfen. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen wollte die NCA keine weiteren Details zu dem Fall nennen.

Der Mann hatte britischen Medien zufolge mit der Detonation von angeblich versteckten Bomben in Schulen in weiten Teilen des Landes gedroht, falls auf seine Forderungen nicht eingegangen werde. Was er genau erpressen wollte, wurde nicht berichtet. (dpa)