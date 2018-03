Am Landesgericht traf gestern ein 19-Jähriger seine Cousine wieder. Das Verhältnis zwischen beiden war noch vor einem Jahr auf das Höchste angespannt. So soll das Mädchen seinen Verwandten immer wieder gegenüber anderen ausgerichtet haben. Der ohnehin nervlich angespannte Unterländer bat noch seine Mutter, doch einmal mit dem Mädchen zu sprechen. Als ihm darauf aber wieder Gemeinheiten zu Ohren kamen, packte der Arbeiter seine Schreckschusspistole aus dem Keller, lud sie und begab sich zur Verwandten. Dort stellte er sie zur Rede und drohte, dass er sie und ihre Eltern umbringen werde, sollte sie nicht aufhören, „blöd zu reden“. Die schwere Nötigung bekräftigte der Cousin noch mit Schüssen in Luft und Boden. Beim Prozess gab sich der Angeklagte geständig und geläutert. Freiwillig besucht er bereits eine Aggressionstherapie und entschuldigte sich bei der Cousine. Milde folgte in Form einer Zusatzstrafe in der Höhe von zur Hälfte bedingten 720 Euro.

Bei der eigenen Baufirma waren Ex-Mitarbeiter viermal eingebrochen. Schaden für gestohlene und über Ebay weiterverkaufte Bohrmaschinen, Messgeräte oder 120-Kilo-Schweißgeräte: rund 30.000 Euro. Zur Schadenswiedergutmachung ergingen 15 und 18 Monate bedingt.

Wegen versuchten schweren Diebstahls wurde gestern eine rumänische Pflegerin nicht rechtskräftig zu zur Hälfte bedingten 480 Euro Geldstrafe verurteilt. Die 49-Jährige hatte eine Rentnerin gepflegt und nach deren plötzlichem Tod versucht, Schmuck zu stehlen. Dabei wurde sie aber erwischt. (fell)