Innsbruck – Zwei Männer gerieten am Donnerstagmittag vor einem Lebensmittelgeschäft in Innsbruck in Streit. Warum der 46-Jährige und ein 27-Jähriger aneinandergerieten war am Abend noch nicht bekannt. Fest steht: Die Auseinandersetzung eskalierte, der Ältere zückte ein Klappmesser und stach auf seinen Kontrahenten ein.

Das Opfer – vermutlich ein Litauer – erlitt Bauchverletzungen und Abwehverletzungen an den Unterarmen. Der 27-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert. Der 46-jährige Albaner, der in Tirol lebt, wurde bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort festgehalten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Der Verdächtige soll am Freirag einvernommen werden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)