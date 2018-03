Umhausen – Ein Akt von Vandalismus beschäftigt derzeit die Polizei in Oetz. In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter in Umhausen ein Auto schwer beschädigt. Zwischen 23.45 und 00.30 Uhr stach der Täter alle Reifen auf und schlug mit einer Bierflasche auf die Windschutzscheibe ein, die dadurch zerbarst.

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird erbeten, sich unter der Nummer 059133 7106 bei der Polizei zu melden. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Vorfalles vor dem Haus in Umhausem, Blumau 14, abgestellt. Der Schaden befindet sich im unteren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)