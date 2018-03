Innsbruck – Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag ginge Unbekannte in einer Schrebergartenanlage in Amras auf Beutezug. Insgesamt wurde in zwölf Häuschen eingebrochen. Dabei erbeutete die Täter laut Polizei mehrere teure Gegenstände, wie zum Beispiel Energierspeicher für Solaranlagen.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, sie dürfte aber bei mehreren Tausen Euro liegen. (TT.com)