Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Lukas Sailer spricht wörtlich von einer „Pflanzerei“ – und meint damit jene Polizeiaktion, die sich am Donnerstagvormittag in seinem Geschäft am Innsbrucker Marktgraben abgespielt hat. Als er seinen Hanfshop gegen 11 Uhr aufsperren wollte, sei er von fünf bis sechs Beamten der Kriminalpolizei empfangen worden, die ihm einen Durchsuchungsbefehl vorlegten. Zeitgleich hätten Beamte bei ihm zuhause und bei seinem Bruder, mit dem Lukas Sailer das Geschäft für Hanfprodukte führt, Hausdurchsuchungen durchgeführt. „Die haben alles auf den Kopf gestellt, Blüten mitgenommen und Stecklinge abgeschnitten“, erzählt Sailer. Nach rund eineinhalb Stunden habe er dann das Geschäft zusperren und zur Einvernahme mitkommen müssen. Von einem anderen Shop in Innsbruck weiß Sailer, dass zwei Tage zuvor eine ähnliche Polizeiaktion stattgefunden hatte.

Hansjörg Mayr, der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, bestätigt die Hausdurchsuchungen. Diese habe die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Vorausgegangen waren den Polizeiaktionen Scheinkäufe von verdeckt ermittelnden Polizisten, die sich als Kunden ausgegeben hatten. Bei den dabei gekauften Proben sei eine THC-Konzentration festgestellt worden, die geringfügig über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,3 Prozent lag. Zudem, so Mayr, bestehe der Verdacht, dass in den Geschäften Cannabisharz verkauft werde, was auf jeden Fall verboten ist. Nicht wahr sei die Darstellung der Betroffenen, dass dabei „ein Großteil der Ware beschlagnahmt“ wurde. Vielmehr wurden bei der Durchsuchung Proben sichergestellt, die nun in der Gerichtsmedizin auf ihren genauen THC-Gehalt untersucht werden. Ein Ergebnis werde in einigen Wochen vorliegen.

Die Betreiber der Geschäfte, die zuletzt in Tirol immer häufiger zu finden sind, betonen, legale Hanfprodukte zu verkaufen. Die dort angebotenen Cannabisblüten stammen aus dem EU-Saatgutkatalog und unterliegen nicht dem Suchtmittelgesetz. Statt des Cannabinoids THC (Tetrahydrocannabinol) wird auf CBD (Cannabidiol) gesetzt. Je nach Züchtung und Kreuzung der Hanfpflanze kann sie mehr oder weniger der Wirkstoffe enthalten. Verkauft werden dürfen nur CBD-Produkte, in denen der THC-Wert unter 0,3 Prozent liegt. Hanfblüten werden als Aromaprodukt und nicht als Tabakersatz verkauft.