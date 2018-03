Telfs – Zwei junge Burschen gerieten am Donnerstag gegen 17 Uhr beim Jugendzentrum in Telfs in Streit. Aus einer verbalen Auseinandersetzung wurde ein Handgemenge – und plötzlich soll der 18-Jährige ein Messer gezückt haben. Der Afghane stach seinem Kontrahenten aus Russland in den Bauch. Dann flüchtete er.

Der 16-Jährige wurde schwer verletzte in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der mutmaßliche Täter, der nach Zeugenaussagen eindeutig identifiziert werden konnte, war am Freitagnachmittag noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft. (TT.com)