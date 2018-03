Großsteinbach – Ein maskierter, mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Mann hat am Freitagnachmittag in Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark eine Bank überfallen. Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, ging der Täter auf einen Bankangestellten zu, der sich allein am Kassenschalter befand, und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mann ist mit der Beute flüchtig.

Der Bankangestellte wurde nicht verletzt. Zur Ermittlung des bisher unbekannten Täters wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. (APA)