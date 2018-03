Bei einem Streit zwischen zwei Autolenkern hat am Samstag in Wien-Favoriten ein Fahrer mit einer Gaspistole aus dem Fenster des Pkw geschossen. Anschließend war er weggefahren, bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer einen Online-Bericht der „Heute“. Demnach dürften die Fahrer in der Rieplstraße in Streit geraten sein. Die Hintergründe waren am Nachmittag noch unklar, verletzt wurde niemand.