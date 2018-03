Innsbruck – Schockmoment am Samstagnachmittag für Angestellte und Kunden einer MPreis-Filiale in Innsbruck: Gegen 18 Uhr überfällt ein bisher unbekannter Täter den Supermarkt am Mitterweg.

Der Mann, der auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wird, bedroht dabei zwei Angestellte mit einer Schusswaffe. Es fällt auch ein Schuss. Der 170–180 Zentimeter groß­e Täte­r erbeutet eine derzeit noch unbekannte Geldsumme und flüchtet anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitet eine Sofortfahndung ein, auch Spürhunde kommen zum Einsatz. Die einbrechende Dunkelheit gestaltet die Suche aber schwierig.

Verletzt wird bei dem Raubüberfall laut Polizei niemand. Derzeit wird noch ermittelt, ob es sich bei der Tatwaffe um ein­e echte Pistole oder eine Schreckschusspistole handelt.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männliche Person, 25–30 Jahre alt, 170–180 Zentimeter groß. Er ist schlank und war mit einer dunkelgrünen Jacke, schwarzen Turnschuhen und einer Wintermütze bekleidet. Zudem war er vermummt und trug einen schwarzen Rucksack mit gelben Streifen in der Mitte.

Erst im Dezember waren in der Nähe – im Einkaufszentrum West und in einem Supermarkt am Fürstenweg – an einem Abend zwei ähnliche Überfälle mit Schüssen begangen worden. (TT.com, phi)