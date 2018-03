Winnipeg – Auf dem Weg von Manchester nach Las Vegas haben fünf Briten am Samstag so sehr für Unruhe gesorgt, dass der Pilot einen Zwischenstopp in Kanada einlegte. Auf dem Flughafen von Winnipeg wurden die Störenfriede schon von Polizisten erwartet und festgenommen, wie der örtliche Flughafen und kanadische Medien berichteten.

Die Maschine der Fluggesellschaft Thomas Cook setzte anschließend die Reise nach Las Vegas fort. Der Flughafen machte keine Angaben zur Zahl der Festgenommenen und erklärte lediglich, mehrere Passagiere hätten das Flugzeug verlassen müssen. Laut der Zeitung Winnipeg Free Press wurden fünf britische Passagiere festgenommen, weil sie während des Flugs „für Unruhe sorgten“. Sie hätten sich widerstandslos in Handschellen aus dem Flugzeug führen lassen. (APA/AFP)