Innsbruck – Am Sonntag in den frühen Morgenstunden machte ein 43-jähriger Kroate eine eigentümliche Anzeige bei der Polizei. Der stark alkoholisierte Mann erklärte den Beamten, dass er gegen 4 Uhr vor einem Lokal in der Rossau von einem Unbekannten genötigt worden sei, auf die A12 in östliche Richtung zu fahren.

Auf Höhe der Raststation Ampass habe er angeblich gesehen, dass der Unbekannte mit einer Pistole hantierte, worauf er vor Schreck die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe und verunfallt sei. Daraufhin habe der 43-Jährige die Flucht ergriffen. Der Pkw wurde schwer beschädigt.

Den unbekannten Täter beschrieb der Mann als etwa 50 Jahre alt und 188 cm groß. Er habe eine sportliche Figur sowie kurze, dunkle Haare und stark ausgeprägte Geheimratsecken. Er sei mit Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen.

Um zweckdienliche Hinweise an das Kriminalreferat beim Stadtpolizeikommando Innsbruck (Tel. 059133/753333) wird ersucht. (TT.com)