Innsbruck – Vier Einbrüche in ein Geschäft in Innsbruck, eine Sachbeschädigung sowie ein Einbruch in ein Schwimmbad in der Landeshauptstadt dürften auf das Konto eines einzigen Täters gehen. Das ergaben umfangreiche Ermittlungen des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Tirol.

Die Beamten konnten einen 28-jährigen Verdächtigen ausforschen und mittlerweile auch festnehmen. Der mutmaßliche Serieneinbrecher wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. (TT.com)