Vomp – Nach wie vor Rätselraten herrscht um einen angeschossenen Radarkasten in Vomp. Zwischen dem Silvestermorgen und Neujahrsvormittag hatte ein Unbekannter ganze 24 Mal auf den stationären „Blitzer“ an der Gemeindestraße beim Friedhof geschossen und ihn so schwer beschädigt. Die Schadenssumme lag im vierstelligen Bereich.

Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte, konnte nun immerhin geklärt werden, aus welchem Gewehr geschossen wurde: Es handelt sich um ein Halbautomatikgewehr der Marke Marlin 9 mm. Vom Täter fehlt allerdings weiter jede Spur. Die Polizei Schwaz (Tel.: 059133/7250) bittet daher weiterhin um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)