Manchester – Ein 23-Jähriger hat in Manchester einen Polizisten mit einem Schwert verletzt. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und am Rücken, konnte aber inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei dem Vorfall vom Sonntag habe es sich nicht um einen Terroranschlag gehandelt, teilte die Polizei am Montag auf Anfrage mit. Die genauen Hintergründe seien noch unklar.

Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, als sie den Bewaffneten gesehen hatten. Bei der Festnahme wehrte sich der 23-Jährige erheblich. Die Polizei lobte den „immensen Mut“ ihres Kollegen. Nach Angaben eines Zeugen war das Schwert etwa einen Meter lang. (APA/dpa)