War es Dummheit oder gespielt: Ein im Unterland lebender Türke konnte einem gestern am Landesgericht schon fast leidtun. Nach zehn Vorstrafen und einer offenen Haftstrafe von 23 Monaten war er im Jänner in eine Verkehrskontrolle geraten und wies sich mit einem — unübersehbar — gefälschten tschechischen Führerschein aus. Der wegen Fälschung besonders geschützter Urkunden Angeklagte vor Richterin Heidemari­e Paul: „Wie der Polizist die Karte gesehen hat, hat er gefragt, ob ich deppert bin. Dabei habe ich mich so über den Führerschein gefreut, da ich mit 31 Jahren noch nie die Prüfung bestanden habe!"

Zur in Plastik gepressten Fahrerlaubnis war er übrigens über einen Freund in Ankara gekommen. Der hatte ihm eine Fahrschule in Bratislava empfohlen, die an einem Tag EU-Führerscheine für 700 Euro vergibt. Dass Bratislava in der Slowakei und nicht in Tschechien liegt, wollte der Angeklagte nicht gewusst haben. „Der Parkplatz war voll mit Leuten. Wir mussten fahren, einparken und Fragen beantworten wie beim Mopedführerschein!", erklärte der Angeklagte. „Ich hab' noch gefragt, ob der eh echt ist. Die haben mir gratuliert und die Dokumente übergeben." Erst in Tirol will der 31-Jährige gemerkt haben, dass „die einen Idioten gefunden und abgezockt haben". Die detaillierte Geschichte war jedoch im Zweifel nicht zu widerlegen. Freispruch. Einstiger Beruf des Führerscheinlosen: Paketfahrer.

--------------------------------------------------------------------------------------

Dass bezüglich der Legalität von Cannabiskraut derzeit Unsicherheit herrscht — die TT berichtete —, zeigte gestern ein Prozess. So argumentierte ein suchtgiftkranker Angeklagter, dass er das Kraut in einem Hanfshop gekauft hätte und dieses eben nur zwei Prozent THC aufweise. Die Richterin klärte daraufhin auf, dass es erst mit 0,3 Prozent THC-Gehalt legal sei. Vertagt. (fell)