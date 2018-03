Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Ende Dezember vertraute ein 13-jähriges Flüchtlingskind in einem Unterländer Asylheim seiner Mutter ein furchtbares Geheimnis an. Demnach sei der junge Afghane von einem ebenso im Heim aufhältigen Iraner vergewaltigt worden. Unter Vorhalt eines Messers habe ihn der 27-Jährige in dessen Zimmer – in dem die beiden zuvor gerne zusammen an einer Spielkonsole gesessen waren – erst eingesperrt und dann zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Darauf habe ihn der 27-Jährige noch mit dem Umbringen bedroht, wenn er irgendjemandem etwas von dem Vorfall erzähle.

Schon am Vortag war der Mutter die Verhaltensänderung an ihrem Sohn aufgefallen. Weinerlich hatte sich der 13-Jährige ins Bett gelegt, im Schlaf „Aua, aua!“ geschrien und Schmerzen am Körper mit einer Sportverletzung erklärt. Nach sofortiger An­zeigenerstattung lieferte eine Untersuchung in der Klinik Indizien. Unter Vollnarkose wurden bei dem Kind Verletzungen festgestellt, die auf einen sexuellen Übergriff hindeuteten. Dazu konnte eine DNA-Mischspur von Opfer und Angeklagtem sichergestellt werden.

Der gestern am Landesgericht wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger und schwerer Nötigung Angeklagte präsentierte den Schöffen eine andere Version der Geschehnisse. Zwar gestand er auf Anraten von Verteidiger Hanspeter Feix zu, vom wahren Alter des Burschen gewusst zu haben (jedenfalls unter 14 Jahre alt), schilderte jedoch einen freiwilligen Verkehr. Grund: „Der Bursche hatte Gefallen an meiner Militäruhr gefunden und wollte sie unbedingt haben. Da sagte ich zu ihm, dass er dann für ihn auch schmerzhaft werde, da ich dafür Sex haben möchte.“ Erst im Zuge der Handlungen habe der Iraner dann die Unerfahrenheit des Burschen in diesen Dingen bemerkt und erst lange danach eingesehen, dass der einstige Spielpartner wohl noch keine 14 Jahre alt war.

Angesichts fehlender Zeugen und Beweise eine Darstellung, die für Verteidiger RA Feix im Zweifel einen Freispruch ergeben sollte. Der Schöffensenat hielt sich aber an die Anklage und verhängte bei einem Strafrahmen von zehn Jahren angesichts des teilweisen Geständnisses und Unbescholtenheit vier Jahre Haft. Dazu wurden 5000 Euro Teilschmerzengeld zugesprochen. Für den Senat unter Richter Norbert Hofer zählten vor allem die objektivierten Beweisergebnisse in der Klinik. Der 27-Jährige erhob Nichtigkeitsbeschwerde.