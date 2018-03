Innsbruck – Ein 27-Jähriger musste sich am Dienstag in Innsbruck vor Gericht wegen Vergewaltigung verantworten. Der Vorfall ereignete sich am 27. November in einer Flüchtlingsunterkunft im Tiroler Unterland. Wie die Polizei damals berichtete, wollte ein 13-jähriger Afghane den 27-jährigen Iraner besuchen, um etwas auszuleihen. Als er das Zimmer betrat, soll der Erwachsene die Tür versperrt haben. Dann soll der 27-Jährige den Buben sexuell missbraucht und ihn mit einem Messer bedroht haben.

Der Angeklagte gab am Dienstag vor Richter Norbert Hofer den Vorfall zu, behauptete aber, dass es einvernehmlich gewesen sei. „Der Bub hatte es auf meine Uhr abgesehen und dafür habe ich Sex verlangt“, gab der 27-Jährige an. Nach Beratung verurteilte der Schöffensenat den Iraner anklagekonform zu vier Jahren Haft unbedingter Freiheitsstrafe. Dagegen erhob der Asylwerber Nichtigkeitsbeschwerde.

Trotz teils widersprüchlicher Aussagen des Opfers sah es der Senat als erwiesen an, dass der sexuelle Übergriff gegen den Willen des Burschen stattgefunden hatte. Richter Hofer: „Glücklicherweise konnten wir in diesem Fall auch auf objektive Beweisergbenisse zurückgreifen. So hat sich das Opfer bezüglich der Art des Übergriffes nie widersprochen und die darausfolgenden Verletzungen wurden sofort in der Klinik festgestellt.“

Für die psychischen und physischen Verletzungen erhielt der 13-Jährige zudem ein Schmerzensgeld von 5000 Euro zugesprochen.