Innsbruck – Nach einem Fall von Brandstiftung in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus am vergangenen Montag hat die Polizei nun den Täter dingfest gemacht. Ein 28-jährger Österreicher, der selbst in dem Haus wohnt und den Brand angezeigt hatte, konnte als Brandstifter ausgeforscht werden, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Der Mann hatte demnach am Montag in den frühen Morgenstunden im Hausgang eine Schilfmatte in Brand gesetzt und anschließend die Feuerwehr alarmiert. Er musste dann sogar mittels Drehleiter von der Feuerwehr vom Balkon gerettet und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden.

Bei der Einvernahme gestand der Mann dann nicht nur diese Tat, sondern noch weitere Brandstiftungen im selben Haus. Laut eigenen Angaben hatte er bereits am 23. Dezember vergangenen Jahres zweimal versucht, mit einem Feuerzeug einen im Hausgang abgestellten Kinderwagen in Brand zu stecken. In beiden Fällen kam es zu einem Einsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei. In zwei weiteren Fällen hatte der 28-Jährige versucht, im Hausgang eine Pinnwand und einen Postkasten anzuzünden, was ihm jedoch nicht gelang.

Der Mann gestand sämtliche Taten, konnte aber kein wirkliches Motiv für sein Handeln angeben. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)