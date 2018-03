Wie schnell man vor einem Strafrichter am Landesgericht landen kann, zeigte dort gestern der Fall um eine junge Unterländer Familie. Vater und Mutter waren nämlich wegen Tierquälerei angeklagt – immerhin zwei Jahre Haft drohten dem unauffälligen Paar. Bekannt war es allenfalls der Jugendwohlfahrt, die der Familie Ende des Jahres eine Hilfe zur Kinderbetreuung zur Seite gestellt hatte. Zuvor war es in der Familie mit Kleinkindern und Tieren eher rundgegangen. Tierlieb, hatte das Paar zwei junge Hunde, zwei Katzen und ein Zwergkaninchen in der Wohnung gehalten. Als die Tiere darauf von Parasiten befallen wurden, welche bei den Hunden Durchfall und bei den Kleintieren akuten Flohbefall hervorgerufen hatten, meldete eine Behördenvertreterin die Zustände an die Amtstierärztin weiter – schließlich vertrugen sich ein Kleinkind am Boden und Hunde mit Durchfall nicht allzu gut. Als Zeugin sprach die Veterinärin zumindest von einer Vernachlässigung nach dem Tierschutzgesetz. So sei der massive Flohbefall auch für Laien ersichtlich gewesen und mit den Hunden nie ein Tierarzt aufgesucht worden. Der Angeklagte verantwortete sich wiederum damit, dass er mehrfach Rat eingeholt habe, sein Tierarzt auf Urlaub und ein Termin bei einem anderen Veterinär erst drei Wochen später gewährt worden sei. So war es für Richterin Sandra Presslaber zum Schluss eher Überforderung als aktive Quälerei: „Ihre Schuld ist nicht schwer, aber es waren dennoch unnötige Qualen.“ So erging anstatt einer Vorstrafe jeweils eine Diversion über 35 und 50 Stunden gemeinnützige Leistungen. „Am besten in einem Tierheim!“, ergänzte Richterin Presslaber. Verteidiger Andreas Widschwenter versprach dem Paar, alles Nötige in die Wege zu leiten.

Wie hart es heutzutage sein kann, als Polizist seinen Dienst zu verrichten, offenbarte gestern ein Prozess gegen einen Syrer. Der 28-Jährige war wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Bestimmung zum Amtsmissbrauch angeklagt. Nach einem Autounfall in Innsbruck beschimpfte er laut Anklage erst die Polizei: „Wer bist du, dass du von mir einen Ausweis verlangst, verpiss dich!“, hieß es da. Danach soll der Angeklagte im Beisein seiner Bruders tätlich gegen den Beamten vorgegangen sein. Auch die Richterin bekam ihr Fett ab: „Sie reden mit mir wie mit einem Hund. Hier ist doch niemand gestorben.“ Es wurde vertagt. (fell)