Innsbruck – Mitten auf einem öffentlichen Parkplatz in Innsbruck wollte sich am Mittwochmorgen ein junger Mann selbst befriedigen. Der ca. 19 Jahre alte Mann wurde gegen 6.45 Uhr von einer Frau auf dem Parkplatz in Pradl beim Onanieren ertappt. Als ihn die Frau zur Rede stellte entschuldigte sich der Mann und flüchtete zu Fuß in westliche Richtung.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, diese blieb jedoch erfolglos. Er wird als ca. 19 Jahre alt, ca. 170 Zentimeter groß, schlanker, südländischer Typ beschrieben. Bei dem Vorfall trug er eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Kapuzensweater mit Reisverschluss und eine weiße Schildkappe. (TT.com)