Nußdorf-Debant – Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Nußdorf-Debant ein. Zwischen 8 und 17 Uhr dürften die Täter die Terrassentüre im Erdgeschoss aufgehebelt haben. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten Bardgeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. (TT.com)