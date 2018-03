Telfs – Ein versehentliches Aussperren aus ihrer Wohnung kam am Mittwoch eine 45-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land teuer zu stehen. Nachdem die Frau in den Morgenstunden vor der versperrten Wohnungstür stand, suchte sie via Smartphone im Internet nach einem Schlüsseldienst.

Sie wurde rasch fündig und vereinbarte in der Folge einen Termin um 10 Uhr. Nachdem es dem Angestellten des Schlüsseldienstes rasch gelungen war die Tür zu öffnen, stellte er der Frau dafür einen mittleren dreistelligen Eurobereich in Rechnung, laut Polizei eine überhöhter Preis.

Die 45-Jährige war völlig überrumpelt und hatte nicht so viel Bargeld bei sich. Deshalb fuhr der Angestellte mit ihr zum nächsten Bankomat, wo die Frau Bargeld behob und dem Mann übergab. (TT.com)