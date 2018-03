Niederösterreich

Zweifache Mutter in Schwechat erstochen, Ex-Freund geständig

Die Leiche der 31-jährigen Frau wurde am Dienstagabend in einer Wohnung in Schwechat gefunden. Ihr Ex-Lebensgefährte ist geständig. Die Frau hinterlässt zwei Kinder im Kindergartenalter.