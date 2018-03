Posen – Um den Mord an seiner Ehefrau zu vertuschen, soll ein Mann in Polen eine Gasexplosion mit fünf Todesopfern verursacht haben. Die Explosion Anfang März hatte drei von vier Stockwerken eines Posener Wohnhauses zum Einsturz gebracht und zahlreiche Bewohner unter sich begraben. Die Staatsanwaltschaft in der westpolnischen Stadt erhob Anklage gegen den Mann, wie der Rundfunk am Donnerstag unter Berufung auf die Behörde berichtete.

Fünf Menschen konnten nach der Explosion nur tot geborgen werden, 26 wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft verletzt. Die Leiche einer Frau soll Spuren eines gewaltsamen Todes gestorben aufgewiesen haben, berichteten Ermittler.

Der Verdächtige habe sich bislang nicht zur Tat bekannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit, die ihm vorwirft, absichtlich Gas aus der Installation im Gebäude freigelassen zu haben. Der Mann, der sich wegen seiner Verletzungen noch immer im Krankenhaus befand, verweigerte demnach die Aussage. Die Behörde stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft. (dpa)