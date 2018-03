Von Alexander Paschinger

Imst – Die neuesten Zahlen zum Lkw-Verkehr über den Fernpass haben es in sich: Wie die TT berichtete, ist der Güterverkehr an der Zählstelle Fernstein um 9,8 Prozent auf 1313 Lkw pro Tag gestiegen. Nun legt die Statistik der Imster Bezirkspolizei nach: Hatte man 2016 nur einen einzigen Fall von Datenfälschungen im Zusammenhang mit Lkw-Fahrerkarten registriert, so waren es 2017 bereits 31 Delikte. „Freilich auf niedrigem Niveau – aber das sind immerhin 3000 Prozent plus“, sagt der Imster Bezirkskommandant Hubert Juen.

Die Ursachen dieses Anstieges liegen nicht nur in den höheren Verkehrszahlen gegründet. „Erstens haben wir den Auftrag, verstärkt zu überwachen und zweitens haben wir inzwischen technisch die Möglichkeit, Übertretungen besser festzustellen.“ Früher musste man noch die Tachoscheibe richtig lesen – heute hat der Fahrer eine Karte. Alles ist elektronisch erfasst und ablesbar – „und wir haben das Equipment dazu“. Man höre immer wieder, dass etwa ein Fahrer gleich zwei Karten verwendet, so Juen. Diese Verstöße gegen § 225a würden übrigens durchwegs auf der Fernpassstrecke und zumeist von den Kollegen des Postens Nassereith festgestellt.

Gerade die Einhaltung der Ruhezeiten ist für den Imster Bezirkskommandanten persönlich kein Kavaliersdelikt: „Der Lenker eines 40-Tonners muss fit sein“ – hier gehe es um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Auch im schwarz-grünen Koalitionspapier ist im Bereich Verkehr vorgesehen: „Eine Intensivierung der Überwachung des transitierenden Schwerverkehrs – Beibehaltung der Kontrolldichte und Maßnahmen gegen die Umgehung der Beschränkungen des Schwerverkehrs durch den Einsatz von Kleintransportern sowie weitere Unterstützung bei der Verlagerung auf das übergeordnete Straßennetz.“

„Technisch und personell sind wir gut aufgestellt“, meint dazu Juen. Wenn es jedoch um die Maßnahmen gegen Umgehung des 7,5-Tonnen-Limits durch Klein-Lkw geht, „dann müssen die schon eher politisch getroffen werden“, interpretiert der Polizeichef. Aus seiner Sicht müsste das wohl mit einem Fahrverbot geregelt werden.

VP-Landtagsmandatar Stefan Weirather dazu gegenüber der TT: „Bei diesen Maßnahmen handelt es sich vor allem um Gewichtskontrollen dieser Klein-Lkw.“ Die seien in so manchem Fall überladen.