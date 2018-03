Sterzing — Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist der italienischen Finanzpolizei gestern bei der Mautstelle in Sterzing gelungen. In einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen, das in Richtung Norden unterwegs war, wurden 30 Kilogramm Kokain entdeckt, berichtet das Südtiroler Online-Medium stol.it.

Stutzig geworden waren die Polizisten von der Finanzwache in Brixen, als der Lenker, ein 33-Jähriger aus Kalabrien, und seine Beifahrerin bei einer Routinekontrolle am Mittwochmorgen nervös wirkten. Dieser Zustand habe sich, wie es in dem Bericht heißt, noch verschlimmert, als die Beamten den Kofferraum des Wagens unter die Lupe nehmen wollten. Eine herbeibestellte Hundestaffel machte schließlich den gewaltigen Fund. In mehreren Hohlräumen, die unter anderem in der Vorrichtung für den Ersatzreifen eingebaut worden waren, wurden zirka 25 Päckchen Kokain entdeckt — mit einem Gesamtgewicht von rund 30 Kilogramm.

Der 33-jährige Kalabrier, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde verhaftet und in das Gefängnis von Bozen gebracht. Die Drogen, das Fahrzeug und das Smartphone des Mannes wurden konfisziert. (TT)