Telfs – Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Telfs endete am Donnerstag für einen 16-Jährigen im Krankenhaus. Der junge Afghane war am Donnerstagabend in einer Unterkunft mit einem gleichaltrigen Landsmann in Streit geraten und im Zuge dessen von seinem Kontrahenten mit einem Messer an der Hand geschnitten worden.

Der Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Der Angreifer wurde in eine andere Unterkunft gebracht. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand von Ermittlungen, die Einvernahmen stehen laut Polizei noch aus. (TT.com)