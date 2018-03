Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wenn in Innsbruck der Ostermarkt Besucher anlockt, wird’s nicht nur in der Innenstadt eng. Auch im Polizeigefängnis füllen sich die Zellen. Der Grund: das Bettelverbot während der Markttage in Teilen des Zentrums, das auch heuer wieder von der Exekutive verstärkt überwacht wird. Mit teils unangenehmen Folgen für die meist aus Osteuropa stammenden Almosensammler – allein in der Vorwoche mussten acht Bettler unfreiwillig ins Polizeianhaltezentrum (PAZ) in der Kaiserjägerstraße übersiedeln. Als eine Frau ihren Ehemann auslösen wollte, landete auch sie in der Zelle. Denn wie die Überprüfung ergab, hatte die Bettlerin ebenfalls noch eine Geldstrafe offen. Derzeit sitzen noch zwei Bettler im PAZ.

An der Offensive beteiligt sind Beamte des Stadtpolizeikommandos ebenso wie die Mitarbeiter des Strafamtes (Landespolizeidirektion): „Wir führen derzeit regelmäßig die Kontrollen durch. Dabei gilt es, schnell zu sein“, erklärt Strafamtsleiter Florian Greil: „Da die Bettler keinen festen Wohnsitz haben, müssen wir ihnen die Strafbescheide rasch übergeben.“

Das Bettelverbot während des Ostermarktes (gilt auch während der Weihnachtsmärkte) scheint sich herumgesprochen zu haben: In der Sperrzone (Maria-Theresien-Straße, Altstadt) sind derzeit kaum Bettler anzutreffen. Außerhalb der Innenstadt jedoch sehr wohl: Auch wenn die meist aus Rumänien kommenden Männer und Frauen das Bettelverbot während der Markttage damit einhalten, müssen sie mit Anzeigen und Strafbescheiden rechnen: „Wir ahnden gewerbsmäßiges (keine sonstige Erwerbstätigkeit; Anm.), aggressives und organisiertes Betteln“, sagt Greil: „Verboten ist übrigens auch, mit Kindern zu betteln.“

Wenn die Gefahr besteht, dass die angezeigten Almosensammler die Geldstrafen schuldig bleiben, wird ein Ersatzarrest verhängt. Und den müssen die Bettler im Polizeianhaltezentrum verbüßen.

Der Tatbestand des aggressiven Bettelns wird am häufigsten geahndet. Aggressiv bedeutet beispielsweise, wenn die potenziellen Spender aktiv, etwa im Gastgarten, angesprochen werden. Seit Anfang Jänner wurden 102 „aggressive“ Bettler angezeigt. Fast ebenso oft – 96-mal seit 1. Jänner – stand „gewerbsmäßiges Betteln“ in der Anzeige. „Dazu reicht es, dass jemand zum Zweck des Bettelns eigens nach Innsbruck reist und sonst keiner Tätigkeit nachgeht“, erläutert Greil. In sechs Fällen stellten die Beamten „organisiertes Betteln“ fest. Das bedeutet beispielsweise, dass ein ­Capo die Geldspenden einsammelt.

Dass das Bettelverbot während der Markttage weitgehend einhalten wird, spiegelt sich auch in der Statistik wider – lediglich eine Anzeige gab es seit dem Jahreswechsel.