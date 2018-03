Innsbruck – Mit einer besonders dreisten Masche versuchen Diebe im Innsbrucker O-Dorf derzeit an Beute zu kommen: In einem gefälschten Schreiben des Netzanbieters UPC bitten die Unbekannten, Kellertüren offenzulassen, da Sanierungsarbeiten zur Verbesserung des Kabelnetzes durchgeführt werden müssen.

Eines dieser Schreiben fand eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der An-der-Lan-Straße als Aushang im Gang. Die Frau wurde stutzig und fragte bei UPC nach – dort wurde ihr versichert, dass es sich nicht um einen Aushang des Unternehmens handelt und dass keine Arbeiten durchgeführt werden. Die Polizei bestätigte am Freitag auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung, dass in dem Fall Anzeige erstattet wurde und Ermittlungen laufen. Der Aufforderung in dem gefälschten Plakat sei jedenfalls keinesfalls Folge zu leisten. (reh)