Im Kampf gegen den Drogenschmuggel über die großen Nordseehäfen haben die Behörden der Niederlande und Belgiens am Karfreitag Erfolge gemeldet: In Rotterdam und Antwerpen wurde insgesamt eine halbe Tonne Kokain sichergestellt, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

In Rotterdam seien 230 Kilogramm in einem Container aus Brasilien versteckt gewesen, teilte die dortige Polizei mit. Er sollte nach Großbritannien verschifft werden. Die belgische Polizei meldete die Beschlagnahme von 270 Kilogramm Kokain, die in einem Kühlcontainer aus Surinam zwischen Bananen versteckt gewesen seien.

Immer wieder entdecken Fahnder vor allem in Rotterdam größere Mengen an verbotenen Drogen. Im vergangenen Oktober stellten sie dort 400 Kilogramm Kokain sicher, die ebenfalls in einem Container aus Brasilien angekommen waren. Im November wurden unweit des Hafens in einer Lagerhalle bei Delft 600 Kilogramm Kokain gefunden.

(dpa)