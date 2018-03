Nassereith – Einen unerwarteten Fund machte ein 24-jähriger Urlauber am Freitagnachmittag neben der Fernpassstraße in Nassereith: Als sich der Allgäuer auf einer Raststation die Beine vertreten wollte, fiel ihm ein demolierter Tresor an der Böschung auf. Der Deutsche informierte die Polizei über seinen Fund. Die Beamten rückten anschließend zur Spurensicherung an.

Laut ersten Meldungen könnte der Tresor aus einem China-Restaurant in Imst stammen, das von Einbrechern heimgesucht wurde – ein entsprechender Restaurant-Gutschein soll neben dem Safe gefunden worden sein. Geknackt dürften die Unbekannten ihn allerdings nicht haben, weswegen der verschlossene Tresor neben der Straße entsorgt wurde. Die Polizei bestätigte gegenüber der Tiroler Tageszeitung, dass in dem Fall ermittelt wird. Derzeit sei man mit der Auswertung und dem Abgleich der Spuren beschäftigt. (TT.com)