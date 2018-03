Innsbruck – Die Polizei wurde am Samstagnachmittag zu einer Körperverletzung in einem Lokal am Südtiroler Platz in Innsbruck gerufen. Kurz nach 15 Uhr kam es zum Streit zwischen einem 37-jährigen Ungarn und einem vorerst Unbekannten. Laut ersten Erhebungen wurde der Ungar mit einem Schirmständer attackiert und im Hals- und Gesichtsbereich verletzt. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Die zweite Person konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Laut Polizei handelt es sich dabei vermutlich um einen Nordafrikaner. Die Erhebungen über den genauen Tathergang sind noch im Gange. (TT.com)