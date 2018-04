Innsbruck – Die Polizei wurde am Samstagnachmittag zu einer Körperverletzung in einem Lokal am Südtiroler Platz in Innsbruck gerufen. Kurz nach 15 Uhr kam es zum Streit zwischen einem 37-jährigen Ungarn und einem 15 Jahre alten Burschen. Wie die Polizei Sonntagfrüh mitteilte, waren sich die beiden bei einem Drogendeal in die Haare geraten. Sie hätten sich nicht auf Menge und Preis einigen können.

Der 37-Jährige schlug auf den Jugendlichen ein, verletzte ihn leicht im Gesicht und am Körper. Außerdem würgte der Mann den 15-Jährigen. Der junge Marokkaner schleuderte einen Schirmständer gegen seinen Kontrahenten. Ein Fuß bohrte sich in den Hals des Ungarn. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Doch, wie die Polizei mitteilte, verließ der 37-Jährige diese aus eigenem Willen wieder.

Der 15-Jährige wurde in der Nähe des Lokals festgenommen. Bei ihm wurde eine kleine Menge Suchtgift gefunden. Beide Männer werden nun auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)