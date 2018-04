Feistritz an der Drau/Ferlach – In Kärnten sind bei Streitigkeiten in Familien am Karsamstag bzw. in der Nacht auf Ostersonntag zwei Frauen von ihrem Sohn bzw. dem Lebensgefährten verletzt worden. Im dritten Fall war es zu einer Rangelei zwischen einem Vater und dem alkoholisierten Sohn gekommen, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Die Männer wurden von der Polizei weggewiesen und Betretungsverbote verhängt.

Mutter an den Haaren ins Haus gezogen

Im Bezirk Villach-Land hatte ein 32-jähriger Mann gegen 16.20 Uhr im Streit seine 53-jährige Mutter an den Haaren und am Ohr ins gemeinsame Wohnhaus gezogen und verletzt. Er soll in den vergangenen Wochen seine Mutter auch mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau alarmierte die Polizei. Gegen den Sohn wurde ein Betretungsverbot für das Wohnhaus ausgesprochen. Außerdem wird er angezeigt, wie die Polizeiinspektion Feistritz an der Drau mitteilte.

Im Bezirk Klagenfurt Land war es gegen 22.30 Uhr in einem Wohnhaus zu einem Familienzwist zwischen dem 23-jährigen Sohn und dessen Eltern gekommen. Der stark alkoholisierte Sohn und der 55-jährige Vater begannen zu rangeln, die Mutter holte die Polizei. Die Rangelei setzte sich auch nach dem Eintreffen der Beamten fort, die die beiden schließlich trennten. Verletzt wurde niemand, gegen den Sohn wurde ein Betretungsverbot verhängt. Da er sich aber trotz wiederholter Abmahnungen aggressiv verhielt, wurde er festgenommen.

Betrunkener randalierte

Ebenfalls im Bezirk Klagenfurt Land wurde die Polizei kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung in einer Familie gerufen. Ein betrunkener 36-Jähriger hatte im Zuge des Streits mehrere Bierflaschen und Gläser zertrümmert und seine 34-jährige Lebensgefährtin gegen einen Kasten gestoßen. Die Frau wurde dabei an der Stirn verletzt. Ihre Eltern alarmierten die Polizei. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, zudem wurde er laut Polizeiinspektion Ferlach angezeigt.