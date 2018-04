Ellmau – Einen vierstelligen Betrag erbeutete am Ostersonntag ein Einbrecher in einem Hotel in Ellmau. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr Zutritt zu einem verschlossenen Hotelzimmer.

Das gesamte Hotel ist durch ein „Key Card Door Lock System“ gesichert. Wie der Täter die versperrte Zimmertüre öffnen konnte und den ebenfalls verriegelten Zimmersafe aufbrachte, wird noch ermittelt. (TT.com)