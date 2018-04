Karrösten – Am Ostersonntag in der Früh wurde ein Wirt in Karrösten von zwei Männern attackiert. Die beiden hatten den 57-Jährigen kurz vor 6 Uhr morgens unter anderem als „Nazi“ beschimpft. Daraufhin machte der Wirt von seinem Hausrecht Gebrauch und beförderte das Duo aus dem Lokal.

Vor dem Eingang griffen die zwei Unbekannten an. Ein Fußtritt traf den 57-Jährigen im Gesicht. Eine Lokalangestellte kam ihrem Chef zu Hilfe – und wurde selbst attackiert.

Einer der Angreifer soll einen Schlagring getragen und ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Unbekannten stiegen anschließend in eine Taxi und fuhren davon.

Die Polizei konnte nun zwei Verdächtige ausforschen. Es handelt sich laut Aussendung von Donnerstagfrüh um 24 und 25 Jahre alte Männer aus dem Raum Linz und Wels. Die beiden Oberösterreicher erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. (TT.com)