Samnaun - Ein Raubüberfall auf einen Juwelier in Samnaun im Kanton Graubünden war am Dienstag Auslöser einer groß angelegten Fahndung - auch über die Schweizer Landesgrenzen hinaus. Von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

An der Suche nach ihnen beteiligte sich auch die Tiroler Polizei samt Hubschrauber und die Sondereinsatzgruppe Cobra. Es wurde vermutet, dass die Räuber die nicht weit entfernte Grenze zu Österreich überschritten haben könnten. Auch die Südtiroler Exekutive wurde ob der Grenznähe miteinbezogen. Das war passiert: Gegen Mittag betraten mehrere bewaffnete Maskierte das Schmuckgeschäft im Samnauner Ortszentrum. Die Räuber hatten es insbesondere auf wertvolle Uhren abgesehen. Verletzt wurde niemand.

Mit einem wenige Tage zuvor vermutlich in Vorarlberg gestohlenen Auto traten die Unbekannten die Flucht an. Der Wagen wurde wenig später unweit des Grenzübergangs in Spiss im Bezirk Landeck entdeckt. Die Polizei von Graubünden bittet Zeugen, sich unter 0041/81 257 66 00 zu melden. (TT.com)