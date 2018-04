San Bruno — In der Zentrale des Internet-Unternehmens Youtube hat eine Frau am Dienstag Schüsse abgegeben und anschließend vermutlich sich selbst getötet. Vier weitere Menschen seien durch Schüsse verletzt worden, sagte der Polizeichef der Stadt San Bruno bei San Francisco, Ed Barbarini. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Verletzungen seien vermutlich behandelbar. Ein Mann soll sich in einem "kritischen" Zustand befinden, berichtete der Sender KTVU.

Zu den möglichen Motiven der Frau nahm Barberini nicht Stellung. Medien hatten berichtet, die Frau habe versucht, ihren Freund zu erschießen. Mitarbeiter des Unternehmens berichteten dem lokalen Sender KCBS, sie hätten viele Schüsse gehört. Mehrere Menschen seien angeschossen worden. Notrufe aus dem Gebäude gingen gegen 13 Uhr Ortszeit bei der Polizei ein. Augenzeugenberichten zufolge war das Ziel der Schützin eine Terrasse, auf der gerade eine Party stattfand.

Fernsehbilder zeigten ein großes Aufgebot von Polizei im Umfeld der Gebäude. Zahlreiche Menschen strömten aus dem Gebäude, teilweise mit erhobenen Händen. Sie wurden von Beamten durchsucht. Das Gebäude von Youtube, einer Tochter des Google-Konzerns Alphabet, wurde evakuiert. Mehrere hundert Menschen mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

Kein terroristischer Hintergrund vermutet

Die Behörden gehen jedoch nicht von einem terroristischen Hintergrund der Tat aus. Die Leitung der Ermittlungen habe die Polizei San Bruno, teilte die Bundespolizei FBI mit. Dies wird als Zeichen gewertet, dass es sich nicht um einen Angriff gegen den Staat handelt.

US-Präsident Donald Trump wurde über die Geschehnisse in Kalifornien unterrichtet. Trump erklärte, seine "Gedanken und Gebete" seien bei denen, die in die Tat in San Bruno verwickelt seien. "Danke an unsere phänomenalen Polizisten und Ersthelfer, die derzeit am Tatort sind", schrieb Trump auf Twitter.



Was just briefed on the shooting at YouTube's HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. April 2018





Vergangenes Monat hatte YouTube die Verbreitung von Waffen-Videos auf seiner Plattform eingeschränkt. Videos, die zum Kauf von Waffen oder Waffenteilen aufrufen sowie Anleitungen für deren Bau dürften nicht mehr auf YouTube gepostet werden. (TT.com, dpa)