Innsbruck – Es war eine Nichtigkeit, die am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Unbekannten an einer Bushaltestelle in Innsbruck auszucken ließ: Er war aus Versehen von einer Frau angerempelt worden.

Die Frau war gegen 5.20 Uhr mit ihrer Freundin von einem Konzert in einem Club gekommen, beide wollten mit dem Bus nach Hause fahren. An der Haltestelle standen drei Männer, zwei davon dürften sich gekannt haben. Aus Versehen rempelte die junge Tirolerin einen der beiden an, entschuldigte sich aber umgehend. Für den Unbekannten war es offenbar trotzdem zu viel: Er schrie die Frau lautstark an und gab ihr einen Schubs. Daraufhin mischte sich der dritte unbeteiligte Mann ein und wollte den aufkeimenden Streit schlichten. Die Rechnung kam umgehend: Der Unbekannte schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Es entwickelte sich ein Gerangel.

Als die beiden Frauen die Männer trennen wollten, schlug derselbe Täter einer von ihnen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht. Anschließend ergriffen die beiden Männer kurz vor Eintreffen der Polizei den Tatort. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die beiden Opfer mussten in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Während der Mann eine Prellung unter dem rechten Auge davon trug, musste die Frau stationär behandelt und wegen eines doppelten Unterkieferbruches operiert werden. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)