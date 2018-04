Innsbruck – Gerade noch rechtzeitig konnte der Mesner einen Diebstahl in seiner Kirche in Innsbruck verhindern. Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr versuchte ein 40-jähriger Italiener, Banknoten aus einem Opferstock zu fischen. Der Mesner erwischte den Dieb und sperrte ihn daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei in der Kirche ein. Der Italiener wird auf freiem Fuß angezeigt.

Ebenso erwischt hat die Polizei in Lienz einen 24-jährigen Deutschen, der beschuldigt wird drei Container in der Stadt angezündet zu haben. Der Tatverdächtige konnte nach umfangreichen Erhebungen ausgeforscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)