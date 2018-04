Remscheid – 72 Frauen hätten sich seit dem Wochenende gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei Wuppertal in Deutschland am Mittwoch. Die Frauen hatten im Internet Nacktfotos entdeckten, in die ihre Gesichter eingefügt waren. Der Täter habe die Frauen offenbar fotografiert und dann „ihre Köpfe mehr oder weniger stümperhaft auf nackte Körper montiert“, sagte die Sprecherin. Die Opfer seien im Alter von 14 bis 53 Jahren. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die Fotos seien auf einer bestimmten Seite im Internet veröffentlicht worden, zu der die Polizei aber zunächst keine Angaben machte. Bei den Fotos handele es ich nicht um Profilbilder aus sozialen Medien, sagte die Sprecherin. Ob sie heimlich geschossen wurden, sei noch unklar. Laut Polizei gibt es auch noch keinen konkreten Tatverdächtigen. Mehrere Opfern hätten allerdings von einem Eisverkäufer gesprochen. (dpa)