Es war gestern am Landesgericht kein großer Prozesstermin, war aber dennoch Synonym für eine Wahnsinnstat, die leicht mit mehreren Toten hätte enden können. Angeklagt war ein 23-Jähriger, der sich im November mit einem vollbesetzten Pkw auf eine nächtliche Spritztour durch Innsbruck begeben hatte. Schönheitsfehler: Der Küchengehilfe verfügt über keinen Führerschein. Vielleicht tat er sich bei der Fahrt ja deshalb mit den Verkehrsregeln so schwer. Damals hatte er im Stadtgebiet nämlich auf 120 km/h beschleunigt und war mit dieser Geschwindigkeit trotz roter Ampel über eine Kreuzung gedonnert. Mit viel Glück ging dies ohne Gegenverkehr ab. An der nächsten Verkehrsinsel fand die Raserei jedoch ein jähes Ende, was zu leichten Verletzungen der Fahrzeuginsassen führte. Der Angeklagte: „Das war halt ein Blödsinn!“ Richter Andreas Mair: „Sie sind wohl eher lebensmüde. Das mit dem Führerschein könnte für Sie jetzt noch ein Weilchen dauern!“ Bei der Strafe blieb Richter Mair mit 960 Euro noch milde: „Wäre es zu gröberen Verletzungen gekommen, hätte ich Sie aber jedenfalls ins Gefängnis geschickt!“

Zerknirscht saß gestern die einstige Lebensgefährtin eines wegen Drogenhandels verurteilten Ex-Polizisten vor dem Strafrichter. Für die Frau ging es um Kinderpornos, die sie für den Mann einst am PC abgespeichert hatte. „Zu lange hab’ ich da zugeschaut!“ 1200 Euro Geldstrafe ergingen. (fell)