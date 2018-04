Die Ermordung der 26-jährigen Jennifer V. bewegte Tirol. Nach einem zweitägigen Prozess im Jänner war für sieben der acht Geschworenen klar, dass der angeklagte Schwiegervater auch der Täter war — und der 43-Jährige damit den eigenen Enkeln die Mutter genommen hatte. Schon zuvor war der im Unterland aufhältige Serbe immer wieder ver- und enthaftet worden. Durch Falschaussagen und das Legen falscher Fährten hatte er sich aber unzweifelhaft tatverdächtig gemacht. Da der Leichnam der Wörglerin über längere Zeit im Inn getrieben hatte, konnte ein klarer Beweis für oder die Art der Tötung aber nicht mehr erbracht werden.

Ein Umstand, der dem rechtskräftig verurteilten Mörder gestern am Oberlandesgericht (OLG) zugutekam. Dort hatte die Staatsanwaltschaft für Mord im Familienkreis lebenslange Haft gefordert. Strafverteidigerin Eva Kathrein plädierte hingegen, dass die zeitlich beschränkte Haft von 20 Jahren vom Erstgericht ohnehin voll ausgeschöpft worden war. Eine Straferhöhung komme für den Unbescholtenen sohin nicht mehr in Frage, zumal man laut RA Kathrein dem Verurteilten nicht Heimtücke oder besonders brutale Begehungsweise unterstellen könne.

Nach Beratung kam der OLG-Senat zum selben Schluss und bestätigte 20 Jahre Haft. Senatsvorsitzende Ingrid Brandstätter: „Schulderhöhend, dass er den zwei Enkeln die Mutter genommen hat. Aber über die Tatausführung wissen wir nichts. Das Erstgericht hat hier bereits eine ausgewogene Strafe gefunden."

Gegen den Vorwurf des Einbruchsdiebstahls gewehrt hat sich gestern am Landesgericht ein Slowake: Die DNA des Mannes war letztes Jahr in einem Autohaus sichergestellt worden. Mit Verteidiger Hermann Holzmann und einem slovakischen Advokaten argumentierte der angeblich millionenschwere Angeklagte mit einer Verwechslung in der slowakischen DNA-Datenbank: „Da herrscht bei uns das blanke Chaos. Ich war zum Tatzeitpunkt 800 Kilometer entfernt!" Der Prozess wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung bei der — Innsbrucker — Polizei vertagt. (fell)