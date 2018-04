Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Seit etlichen Jahren überziehen Banden Westeuropa mit Blitzüberfällen. Meist sind davon Juweliere und Elektrogeschäfte betroffen. Meist stammen die Täter aus Osteuropa. Die Organisationsstruktur dieser Vereinigungen präsentiert sich dabei immer gleich: Mafiöse Hintermänner heuern erst ihnen verpflichtete oder hochverschuldete junge Männer für Überfälle an und drillen sie darauf schon fast militärisch auf arbeitsteilige Tatausführung. Oft kennen sich die späteren Räuber bei ihrer Abreise in eine ungewisse Zukunft noch gar nicht.

Dies wollten gestern am Landesgericht zumindest teils drei Esten (21, 24, 27 Jahre alt) bei ihrem Prozess wegen schweren, bewaffneten Raubes vermitteln. Letzten Oktober waren sie mitten in der Maria-Theresien-Straße mit Äxten und einem Gas-Revolver bewaffnet in ein Juweliergeschäft gestürmt und hatten dort kurz eine beeindruckende Show abgezogen.

Ganze 35 Sekunden dauerte laut Videoaufzeichnung das gruselige Spektakel. In dieser Zeit zertrümmerten die Angeklagten in genau festgelegter Aufgabenteilung Vitrinen, hielten die Angestellten mit der Pistole in Schach, griffen sich schon erste Luxusuhren – und ergriffen überstürzt die Flucht. Nicht gerechnet hatten die einst vier Räuber nämlich mit einem Tiroler Security im Hinterraum. Der einstige Elite-Justizwachebeamte und nunmehrige Security-Chef fackelte nämlich nicht lange, als der Revolver auf ihn und die Angestellten gerichtet worden war, und gab seinerseits zwei Schüsse ab. Einer traf den 27-jährigen Esten in den Brustbereich. Ihm war mit einem Komplizen noch die Flucht in einem Taxi gelungen. Endstation war dann die Autobahnabfahrt Ötztal. Schon zuvor war der 24-Jährige vom Security und Passanten nahe beim Juwelier gestellt worden. Der zunächst einzige Flüchtige sitzt nunmehr bereits ebenso schon in Innsbrucker Untersuchungshaft. Lächerliche – und sichergestellte – Beute: drei Uhren im Wert von 4185 Euro.

Trotz teils gegenteiliger Beteuerungen war für Staatsanwältin Gertraud Pfeifenberger klar, dass hier ein genau vorbereiteter Plan durchgeführt worden war: „In so kurzer Zeit kann niemand ein Geschäft derartig stürmen, wenn das nicht bis ins letzte Detail abgestimmt ist.“ Waren die Esten zur Tat noch voll geständig, hielten sie sich jedoch zu den Hintermännern mehr als bedeckt. Aus Angst um das eigene Leben und die Familien, wie das Trio unisono betonte. Als teils auch versucht worden war, über die Identität des vierten Verhafteten in die Irre zu führen, warnte Richter Norbert Hofer einen der Angeklagten: „Wenn Sie hier falsche Fährten legen wollen, kann ihre Haftstrafe heute auch noch um zwei Jahre höher ausfallen!“

Die Verteidiger gaben jedoch zu bedenken, dass hier zwar die Tat schwerkriminell war, aber nicht unbedingt die Täter. RA Friedrich Hohenauer im halbstündigen Plädoyer: „Mein Mandant hat dem verwundeten Komplizen geholfen und so vielleicht die eigene Flucht vereitelt – kein eiskalter Räuber geht so vor!“ Verteidiger Michael Jöstl gab zu bedenken, dass hier letztlich „die kleinsten Soldaten mit dem größten Risiko sitzen“ würden.

Bei einem Strafrahmen von ein bis 15 Jahren Haft ergingen nicht rechtskräftig vier, sechs und sieben Jahre Haft.